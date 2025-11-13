Language
    Jammu News: दिल्ली में विस्फोट पर जम्मू में उबाल, फूंका पाकिस्तान का झंडा व अजहर मसूद का पुतला

    By Anchal Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद जम्मू में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे और अजहर मसूद के पुतले को जलाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    Hero Image

    दिल्ली विस्फोट: जम्मू में पाकिस्तान और अजहर मसूद का विरोध करते हुए फूंका पुतला। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जम्मू। दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए विस्फोट से जम्मू में भी उबाल है। पाकिस्तान और कथित जिहादी सक्रियताओं के विरोध में बुधवार को जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल और शिव सेना सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा और जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात नेता अजहर मसूद का पुतला जलाकर रोष जताया।

    दिल्ली धमाके के सूत्रदार कश्मीर घाटी में होने पर आक्रोश प्रकट किया। साथ ही कहा कि फिर साफ हो गया है कि कश्मीर की धरती पर ही राष्ट्रविरोधी तत्व अपनी जड़े जमाए हुए है, जिन्हें पाकिस्तान लगातार पोषित कर रहा है।

    अब ये आतंकवादी देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ों को फैला रहे हैं। लिहाजा, सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है।

    पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट नंबर-एक के पास रेड लाइट पर i-20 कार में एक धमाका हुआ था।

    कथित घटना में सैकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 12 लोगों की मौत व 25 से अधिक घायल हुए। सात नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डा. आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था।

    कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाते सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। उसके बाद डॉ. आदिल अहमद के लाकर से एक एके-47 राइफल बरामद हुई और उसके साथी डॉ. मुजम्मिल को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया।

    जिनके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद मिला। उन्होंने कहा कि ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में धमाके करने की साजिश रच रहे थे और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने समय रहते इन साजिशों को निष्क्रिय किया।

    राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए सभी नागरिकों से सुरक्षाबलों व जांच एजेंसियों पर भरोसा और उनका सम्मान बनाए रखने का अनुरोध किया।

    बजरंगी ने प्रधानमंत्री व गृहमंत्रालय के उस रुख का भी उल्लेख किया कि यदि किसी भी राष्ट्र द्वारा हमारी संप्रभुता पर हमला होता है तो उसे युद्ध के समान समझा जाएगा।

    उन्होंने केंद्र से कड़े कदम उठाने की अपील दोहराई। प्रदर्शन करने वालों में सुमन सिंह, नारायण कृष्ण सिंह, महाराज जटिन, टाकिया राजा, कौशल, संदीप, राहुल, बलवीर सिंह, राकेश प्रमुख थे।

    उधर, शिवसेना ठाकरे की प्रदेश इकाई ने भी इंदिरा चौक में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    प्रदेश अध्यक्ष मुनीश साहनी ने इस मौके पर कहा कि आपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया है और जम्मू-कश्मीर व देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद को लगातार पोषित व प्रेरित कर रहा है।

    ऐसे में यह जरूरी है कि केंद्र सरकार आपरेशन सिंदूर-2 शुरू करते हुए पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दे। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान रहेगा, भारत में आतंकवाद खत्म नहीं होगा।