Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नए कलवेर में दिखेगा जम्मू रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    जम्मू रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक इमारत को आधुनिक बनाने के लिए तोड़ा जाएगा। 1971 में निर्मित स्टेशन को 240 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। रेल ...और पढ़ें

    Hero Image

    अब नए कलवेर में दिखेगा जम्मू रेलवे स्टेशन (File Photo)


    दिनेश महाजन, जम्मू। पांच दशक से यात्रियों की सेवा कर रही जम्मू रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक इमारत अब जल्द ही अतीत बनने जा रही है। वर्ष 1971 में निर्मित इस स्टेशन को रेलवे ने पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुराने भवन को ध्वस्त कर उसी स्थान पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्माण एजेंसी और रेलवे के कंस्ट्रक्शन विंग ने इस परियोजना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगले वर्ष स्टेशन के आगे वाले हिस्से को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले रेलवे विभाग के तमाम दफ्तरों, अनारक्षित टिकट बुकिंग काउंटर, आरटीसी कार्यालय, यात्रियों के लिए बनाए गए प्रथम श्रेणी विश्राम गृह, प्लेटफार्म नंबर एक पर बने करीब दस स्टाल को अस्थायी रूप से अन्य इमारतों में शिफ्ट करेगा।

    222 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट 

    रेलवे ने इसके लिए आसपास की कई इमारतों को चिह्नित किया है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। डीपीआर में इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 222 करोड़ रुपये अनुमानित थी, लेकिन पुरानी इमारत को निर्माण एजेंसी को हैंडओवर करने में हुई देरी के कारण यह राशि बढ़कर लगभग 240 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

    अधिकारियों का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी के बाद भी निर्माण की गुणवत्ता और तय समय-सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन विंग को 31 दिसंबर 2026 तक नया स्टेशन भवन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।