    जम्मू रेलवे स्टेशन पर अलर्ट; पुंछ पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:51 PM (IST)
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आतंकवादियों द्वारा हमले की योजना बनाने की आशंका है। पुंछ पुलिस ने आतंकवादियों की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। स्टेशन पर यात्रियों की गहन जांच की जा रही है और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है। 

    पुंछ पुलिस ने जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। 'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है और जिस तरह से इसमें लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि पुंछ पुलिस ने सीमावर्ती जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना देने पर 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। 

    अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सोमवार दोपहर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले सभी यात्रियों की अचानक तलाशी ली और उनके सामान की जांच की। 

    उन्होंने बताया कि देश में बड़े हमलों की योजना बनाने के आरोप में कई डॉक्टरों समेत आठ लोगों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जन-सुरक्षा पहल के तहत पुंछ पुलिस ने जिले के किसी भी हिस्से में आतंकवादियों या उनके सहयोगियों की मौजूदगी या आवाजाही के बारे में किसी भी "विश्वसनीय, विशिष्ट और कार्रवाई योग्य" जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। 

    पुलिस ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने जनता से सतर्क रहने और तुरंत जानकारी साझा करने का आग्रह किया, खासकर उन व्यक्तियों के बारे में जो आतंकवादियों को भोजन, आश्रय, रसद, परिवहन, सुरक्षित घर या संचार सहायता प्रदान करते हैं। 

    पुलिस ने लोगों से यह भी कहा कि वे सुरक्षा बलों की आवाजाही, वित्तीय सहायता, भर्ती, नेटवर्किंग या आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना दें।