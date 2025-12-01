जम्मू रेल मंडल का टिकट रहित यात्रा पर लगाम, नवंबर में 9346 यात्री बिना टिकट पकड़े, 57 लाख रुपये जुर्माना वसूला

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेल मंडल में टिकट रहित व अनियमित यात्रा पर लगाम कसने के लिए लगातार विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। नवंबर के दौरान बड़े स्तर पर टिकट जांच की गई, जिसमें मंडल ने लगभग 57 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।

टिकट चेकिंग टीमों ने जम्मू, कटड़ा, पठानकोट कैंट, पठानकोट सिटी, श्रीनगर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 9346 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे जुर्माने के रूप में भारी राशि वसूल की गई।

साथ ही ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए अचानक जांच भी की जाती रही। स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए भी रेलवे प्रशासन सख्त है। नवंबर में ही स्टेशनों पर गंदगी फैलाते पाए गए 53 यात्रियों से लगभग 17 हजार रुपये जुर्माना लिया गया।

रेलवे का कहना है कि स्वच्छता को लेकर नियमित निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर डिवीजनल रेलवे कामर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि रेलवे में बिना टिकट व अनियमित यात्रा किसी भी हाल में सहन नहीं की जाएगी।