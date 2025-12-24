जम्मू में कोहरे से ट्रेनों की देरी पर उत्तर रेलवे का एक्शन, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किए यह प्रबंध
जम्मू में कोहरे के कारण ट्रेनों में हो रही देरी पर रेलवे ने कार्रवाई की है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई प्रबंध किए हैं ताकि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। सर्दियों के मौसम में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने अहम पहल की है। ट्रेनों के समय पर संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जम्मू मंडल में अतिरिक्त रेक की व्यवस्था की गई है।
यह रेक उस स्थिति में उपयोग में लाई जाएगी, जब मूल ट्रेन अत्यधिक देरी का शिकार हो जाती है या संचालन में कोई बाधा उत्पन्न होती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत विशेष रूप से ट्रेन संख्या 12414 (जम्मूतवी–अजमेर) तथा ट्रेन संख्या 22478/22477 (श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–नई दिल्ली–कटड़ा) के लिए अतिरिक्त रेक उपलब्ध रखने का निर्णय लिया गया है।
इन ट्रेनों के देरी से चलने या देर से पहुंचने की स्थिति में अतिरिक्त रेक के माध्यम से समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जब कोई ट्रेन सात घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही हो या अनिश्चितकालीन विलंब की स्थिति में हो, तो ऐसे में अतिरिक्त रेक का उपयोग कर ट्रेन को निर्धारित समय पर रवाना किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को घंटों स्टेशन पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता बनी रहेगी।
यात्रियों के हित में महत्वपूर्ण पहल
जम्मू रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि यह रेलवे द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य ठंड और कोहरे के दौरान यात्रियों को आरामदायक और समयबद्ध यात्रा उपलब्ध कराना है। कोहरे के कारण ट्रेनों में होने वाली देरी को कम करने में अतिरिक्त रेक की व्यवस्था सकारात्मक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अतिरिक्त उपाय न केवल ट्रेनों के समय पर संचालन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि भविष्य में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मदद करेंगे।
