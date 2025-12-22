Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के मौसम में रेलगाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जम्मू डिवीजन अलर्ट मोड पर, जानिए क्या किए गए हैं प्रबंध

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    जम्मू डिवीजन कोहरे के मौसम में रेलगाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रबंध किए हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें।

    दिनेश महाजन, जम्मू। कोहरे के मौसम में रेलगाड़ियों की समय पालनता और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जम्मू रेल डिवीजन द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। दृश्यता कम होने की स्थिति में संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए मंडल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के दौरान सुरक्षित परिचालन के लिए सभी रेल इंजनों में लोको पायलटों को फाग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी ) उपलब्ध कराए गए हैं। इस उपकरण के माध्यम से लोको पायलटों को आगे आने वाले सिग्नलों की सटीक जानकारी पहले ही मिल जाती है, जिससे ट्रेन की गति को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

    इसके अतिरिक्त, सभी लोको पायलटों को सिग्नल संबंधी जानकारी के लिए सिग्नल लोकेशन बुकलेट भी उपलब्ध कराई गई है। लोको पायलट कोहरे के कारण दृश्यता सीमित होने पर पूरी सतर्कता बरतते हुए अपनी सुरक्षित गति से ट्रेन का संचालन कर रहे हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन को नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा से जुड़े सभी रेलकर्मियों को पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं।

    वहीं, सिग्नलों से पहले ट्रैक पर लाइम मार्किंग, बिजली के खंभों पर चमकदार सिग्मा बोर्ड तथा व्यस्त समपार फाटकों पर पीले चमकदार संकेत पट्टियां लगाई गई हैं। सिग्नलिंग उपकरणों के लिए निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पटरियों के रख-रखाव में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चमकदार जैकेट, सुरक्षात्मक कपड़े और टॉर्च लाइट उपलब्ध कराई गई हैं।

    रात के समय पेट्रोलिंग शुरू की गई

    जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर डिवीजनल रेलवे मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि ठंड के मौसम को देखते हुए रेलवे ट्रैक पर रात के समय ट्रैक पेट्रोलिंग भी शुरू की गई है। विभिन्न रेल डिवीजनों पर दो स्टेशनों के बीच दोनों ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर पेट्रोलिंग कर्मी संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचित करते हैं।

    पेट्रोलिंग कर्मी जीपीएस आधारित उपकरणों से लैस होते हैं और मार्ग में एक-दूसरे के पेट्रोलिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रजिस्टर का आदान-प्रदान करते हैं। कोहरे के दौरान रेल यातायात एवं रख-रखाव कर्मचारियों में सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है।

    पर्यवेक्षक स्तर पर रात को निरीक्षण भी नियमित रूप से किए जा रहे हैं। जम्मू रेल डिवीजन में कोहरे के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित और संरक्षित रेल संचालन के लिए लगातार कार्य जारी है।