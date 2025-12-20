जम्मू पुलिस की नाकाबंदी के दौरान प्रापर्टी डीलर गिरफ्तार, तलाशी लेने पर पिस्तौल व तीन जिंदा राउंड बरामद

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक प्रापर्टी डीलर को पिस्तौल और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस पोस्ट सैनिक कालोनी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान की। आरोपित राहिल भगत निवासी भगवती नगर, जम्मू के विरुद्ध छन्नी हिम्मत पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।



बीते शुकवार शाम को पुलिस पोस्ट सैनिक कालोनी की टीम सेक्टर-एफ क्षेत्र में नियमित नाका चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक आल्टो कार को जांच के लिए रोका गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान राहिल भगत के रूप में बताई।

पुलिस ने जब वाहन और चालक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक पिस्तौल और तीन जिंदा राउंड बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपित हथियार और कारतूस रखने से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।सब डिवीजनल पुलिस आफिसर (जम्मू ईस्ट) संचित गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित प्रापर्टी डीलर का काम करता है।