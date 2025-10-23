जम्मू में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच वाहन जब्त
जम्मू जिले के झज्जरकोटली और खौड़ में पुलिस ने तवी नदी में अवैध रेत और बजरी खनन करते हुए पांच वाहनों को जब्त किया। उच्च न्यायालय द्वारा खनन पर प्रतिबंध के बावजूद, कुछ लोग लालच में अवैध खनन कर रहे थे। पुलिस ने वाहनों को खनन विभाग को सौंप दिया है, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों झज्जरकोटली और खौड़ में पुलिस ने तवी नदी में रेत और बजरी के अवैध खनन में लिप्त पांच वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन आगे की जांच के लिए खनन विभाग को सौंप दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने तवी नदी में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, फिर भी कुछ लोग मोटी कमाई के लालच में अवैध खनन कर रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, झज्जरकोटली पुलिस ने पिछले 24 घंटों में तवी नदी के आसपास औचक नाके लगाकर तीन ट्रैक्टर-ट्राली और एक टिप्पर जब्त किया है, जो अवैध खनन में संलिप्त पाए गए। इन वाहनों के चालकों के पास रेत और बजरी ले जाने का कोई सरकारी आदेश नहीं था। इसके अलावा ज्यौड़ियां पुलिस ने भी एक ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया है।
पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों को जिला खनन अधिकारी को सौंप दिया गया है, ताकि उन पर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जा सके। यह कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए।
