नशा तस्करी के खिलाफ जम्मू पुलिस का सख्त कदम, मजिस्ट्रेट के आदेश पर तस्कर विशाल कुमार की स्कार्पियो जब्त
जम्मू पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए तस्कर विशाल कुमार की स्कार्पियो को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इलाके को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस की साउथ जोन टीम ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी में लिप्त आरोपी विशाल कुमार की लगभग 15 लाख रुपये की संपत्ति अटैच कर ली। पुलिस ने उसकी स्कार्पियो एस-11 (रजिस्ट्रेशन नंबर जेके08जी-3535) को अटैच किया है।
आरोपित विशाल कुमार पुत्र राम सिंह, निवासी बूट पालिश मोहल्ला, राजीव नगर, नारवाल, जिला जम्मू, के खिलाफ त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से नशा तस्करी और इससे जुड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई जांच अधिकारी, इंचार्ज पुलिस पोस्ट नरवाल द्वारा एनडीपीएस एक्ट में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की गई। संपत्ति की अटैचमेंट का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे आदेश का पालन किया।
अटैचमेंट की प्रक्रिया के दौरान वाहन की पूर्ण जांच की गई और उसे पुलिस की निगरानी में ले लिया गया है। एसपी सिटी साउथ अजय शर्मा ने बताया कि नशा व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके।
