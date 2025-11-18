जम्मू: मंदिर में चोरी के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली, अब खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज

संवाद सहयोगी, रामगढ़। थाना रामगढ़ के अंतर्गत गांव रमलू ब्राह्मणा स्थित माता के मंदिर में चोरी के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का दावा है कि मामले को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

गौरतलब रहे कि माता के मंदिर से चोरों ने मूर्ति पर चढ़ाए गए चांदी के छतर के अलावा दानपात्र में जमा हजारों रुपये की नकदी व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया था। स्थानीय मंदिर प्रबंधन सहित लोगों ने पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की है। संबंधित पुलिस ने पूछताछ के लिए संदेह के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।