Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू: मंदिर में चोरी के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली, अब खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज

    By Lalit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    रामगढ़ के रमलू ब्राह्मणा गांव स्थित माता मंदिर में चोरी की घटना के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरों ने चांदी के छत्र और दानपात्र से नकदी चुराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मंदिर प्रबंधन और ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंदिर में चोरी के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली।

    संवाद सहयोगी, रामगढ़। थाना रामगढ़ के अंतर्गत गांव रमलू ब्राह्मणा स्थित माता के मंदिर में चोरी के दूसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का दावा है कि मामले को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब रहे कि माता के मंदिर से चोरों ने मूर्ति पर चढ़ाए गए चांदी के छतर के अलावा दानपात्र में जमा हजारों रुपये की नकदी व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया था। स्थानीय मंदिर प्रबंधन सहित लोगों ने पुलिस से आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की है। संबंधित पुलिस ने पूछताछ के लिए संदेह के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।