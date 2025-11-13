जम्मू में साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की सफल कार्रवाई, धोखाधड़ी के 12 मामलों में 39 लाख रुपये की राशि वापस दिलाई

जागरण संवाददाता, जम्मू। साइबर अपराधों से जूझे पीड़ितों को राहत देते हुए साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू ने पिछले 20 दिनों में 12 अलग-अलग मामलों में 39.37 लाख की राशि धोखाधड़ी पीड़ितों को वापस दिलाई है। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के आधार पर की गई।

साइबर पुलिस जम्मू के अधिकारियों के अनुसार, कुल 59.72 लाख के साइबर फ्राड से जुड़े 12 मामले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज किए गए थे।

जांच के दौरान साइबर पुलिस टीमों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ लगातार समन्वय रखते हुए तकनीकी रूप से ठोस कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 39,37,537 रुपये सफलतापूर्वक पीड़ितों को लौटाए जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि साइबर पुलिस टीम की तकनीकी दक्षता और तुरंत कार्रवाई का परिणाम है। शिकायत दर्ज होते ही खातों को चिन्हित कर फ्रीज करने, फंड फ्लो ट्रैक करने और संबंधित बैंकों से तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई।