दीपावली पर मिला शानदार तोहफा, जम्मू क्षेत्र के 1520 पुलिसकर्मियों का किया गया पदोन्नति

डिजिटल डेस्क, जम्मू। आशा और नई शुरुआत के प्रतीक दिवाली के पावन अवसर पर, जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), श्री भीम सेन टूटी, आईपीएस ने आज जम्मू क्षेत्र के विभिन्न रैंकों में 1520 पुलिसकर्मियों के लिए पदोन्नति आदेश जारी किए। यह महत्वपूर्ण कदम अधिकारियों/कर्मचारियों के समर्पण, क्षमता और पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पदोन्नति पूरे पुलिस बल में विभिन्न रैंकों में की गई है, जो योग्य कर्मियों के लिए एक संरचितकैरियर प्रगति को दर्शाती है। इनमें 10 सहायक उप-निरीक्षकों को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत, 4 हेड कांस्टेबलों को सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत, 874 चयन ग्रेड कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत और 632 कांस्टेबलों को चयन ग्रेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है।

ये पदोन्नतियां अधिकारियों की पेशेवर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं, जो उनकी वर्षों की सेवा, अथक प्रयासों और जम्मू पुलिस के मूल्यों एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।आईजीपी ने कहा कि इन पदोन्नतियों जैसी पहलों के माध्यम से, जम्मू क्षेत्र पुलिस प्रतिभाओं को पोषित करने, योग्यता को मान्यता देने और कर्मियों को उत्साह, व्यावसायिकता और नागरिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निरंतर पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है।