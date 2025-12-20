Language
    जम्मू पुलिस की अहम पहल, किरायेदार सत्यापन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल 'किरायेदार' की शुरूआत

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    जम्मू पुलिस ने किरायेदार सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल 'किरायेदार' लॉन्च किया है। यह पहल जम्मू में किरायेदारों के ...और पढ़ें

    मकान मालिकों के लिए किरायेदार रिपोर्टिंग व सत्यापन को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में जम्मू पुलिस ने एक अहम पहल करते हुए किरायेदार सत्यापन के लिए आनलाइन वेब पोर्टल ‘किरायेदार’ की शुरुआत की है। इस पोर्टल को एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह, ने आम जनता की सुविधा के लिए लांच किया।

    इस मौके पर एसएसपी जम्मू ने कहा कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों (एएनई) द्वारा असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना जम्मू पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ताकि प्रदेश के हर कोने में शांति और समृद्धि बनी रहे।

    शीतकालीन राजधानी होने के कारण जम्मू में सचिवालय स्थानांतरण के दौरान जम्मू व कश्मीर संभाग से बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होता है। इनमें से अधिकांश लोग किराये के मकानों में रहते हैं। इसके अलावा जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में चल रही बड़ी आधारभूत परियोजनाओं के कारण श्रमिक, ठेकेदार और तकनीकी कर्मचारी भी किराये के आवासों में निवास कर रहे हैं।

    इस बढ़ती आवाजाही का फायदा राष्ट्रविरोधी तत्व फर्जी पहचान के सहारे किराये पर मकान लेकर उठा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए किरायेदार सत्यापन को अनिवार्य किया गया है और जिला उपायुक्त द्वारा मकान मालिकों के लिए किरायेदार रिपोर्टिंग व सत्यापन को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं।

    अब तक मकान मालिकों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज

    एसएसपी न कहा कि हालांकि, यह देखा गया कि कई मकान मालिक वृद्ध हैं, स्टेशन से बाहर रहते हैं या व्यस्तता के कारण थानों में नहीं आ पाते। कुछ लोग थाने जाने से भी हिचकिचाते हैं, जिससे किरायेदार सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। बीते कुछ माह में लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि पुलिस द्वारा 10 हजार से अधिक किरायेदारों का सत्यापन किया गया।

    इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जम्मू पुलिस ने आनलाइन किरायेदार सत्यापन पोर्टल किरायेदार विकसित किया है। यह पोर्टल आईआईटी जम्मू के तीन छात्रों और कठुआ जिले के एक स्थानीय युवक द्वारा एसडीपीओ सिटी वेस्ट जम्मू के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है और कहीं से भी, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।

    किरायेदार सत्यापन के लिए ऐसे करें आवेदन

    गूगल सर्च बार में tenant.jkpverify.in टाइप करें। किरायेदार पोर्टल खुलने पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर Verify My Tenant पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर नंबर सत्यापित करें। किरायेदार से संबंधित विवरण भरें, जिसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार की फोटो, किरायेदार का फोटो, परिवार के सदस्यों की जानकारी और संबंधित थाना चुनना शामिल है। सभी विवरण भरने के बाद Submit पर क्लिक करें। आपको एसएमएस के जरिए आवेदन आईडी प्राप्त होगी।