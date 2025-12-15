जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई; शादी में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जानिए कैसे देते थे लाखों की चोरी को अंजाम
जम्मू पुलिस ने शादी समारोहों में चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो शादी में शामिल होकर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। आपरेशन मेघदूत के तहत जम्मू पुलिस ने शहर के मेरिज हालों में शादियों के दौरान चाेरियों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के सदस्य चोरी की वारदात को अंजाम देकर ट्रेन में सवार होकर मध्य प्रदेश भाग जाते थे, जिस कारण उन तक पुलिस का पहुंचना आसान नहीं था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित नारायण दत्त निवासी जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश को दबोचा है जबकि बाकी के आरोपितों को दबोचने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 8 लाख 20 हजार रुपये और सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। इस मामले को लेकर एसपी साउथ अजय शर्मा ने छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में पत्रकारवार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपितों तक पहुंचने के लिए जम्मू सिटी साउथ के छह थानों की टीमें बनाई गई और आपसी समन्वय बनाकर गिरोह तक पहुंच जा सका।
अभी तक तीन मेरिज हाल में कर चुके थे चोरी
उन्होंने बताया कि पुलिस के पास दो मामले गंग्याल और एक छन्नी हिम्मत थाने में दर्ज हुआ था। एसपी अजय शर्मा ने बताया कि शादियों के दिनों में अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को मेरिज हाल रायल पार्क और 22 नवंबर काे दूसरा मामला रीगल पार्क और तीसरा मामला भी 22 नवंबर को छन्नी हिम्मत के चहल मेरिज हाल में पेश आया।
एसपी के अनुसार आरोपित मेरिज हालों के बाहर रैकी करते थे।वे पूरी तरह से तैयार होकर अपने साथ बच्चों को लेकर जाते थे, ताकि उन पर किसी को शक न हो।इस दौरान रैकी करने वाले शादियों में होने वाले आदान-प्रदान पर नजर रखते और मौका मिलते ही सामान व नकदी चुराकर फरार हो जाते थे।
अलग अलग ग्रुप बनाकर देते थे चोरियों को अंजाम
एसपी अजय शर्मा ने बताया कि यह गिरोह अलग अलग ग्रुप बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इस गिरोह में रैकी करने वाला ग्रुप अलग और वारदात को अंजाम देने वाला ग्रुप अलग होता था।रैकी के दौरान गिरोह के सदस्य कीमती सामान पर नजर रखते और वारदात को अंजाम देकर ट्रेन से फरार हो जाते। आरोपित ट्रेन से भी सीधे मध्य प्रदेश तक न जाकर बीच रास्ते में गाड़ियों को बदल लेते, ताकि पता चलने के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ न सके।
2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला
आरोपितों तक पहुंचने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया और इन पांच टीमों ने पंद्रह दिनों में दो हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपितों को मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के दो गांवों गुलखेड़ी और काड़िया से सामान बरामद किया। आरोपितों से गंग्याल पुलिस ने सात लाख बीस हजार रुयये नकद, एक गोल्ड का सेट, एक डायमंड रिंग भी बरामद की है। वहीं छन्नी हिम्मत पुलिस ने एक लाख नकद, एक गोल्ड सेड और सोने के कड़े बरामद किए, जिनकी कीमत नौ लाख रुपये के लगभग है।
