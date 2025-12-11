जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके में टाला संभावित आपराधिक वारदात, दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपित हथियार सहित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। नरवाल इलाके में बुधवार को पुलिस ने एक संभावित आपराधिक वारदात को समय रहते टाल दिया। पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तलवारें, खोकरी और टोका सहित कई तेजधार हथियार बरामद हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, तीनों किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। उनके विरुद्ध त्रिकुटा नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित राकी सिंह उसका भाई शिवा दोनों निवासी राजीव नगर नरवाल, जिला जम्मू और साहिल निवासी अमृतसर जो वर्तमान में राजीव नगर नरवाल में रह रहा है।

पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों की गतिविधियों पर संदेह होने पर उन्हें रोका गया और उनकी तलाशी ली गई तो तीनों के पास से भारी मात्रा में तेजधार हथियार बरामद हुए। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिला है कि आरोपित किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे।