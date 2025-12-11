Language
    जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके में टाला संभावित आपराधिक वारदात, दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपित हथियार सहित गिरफ्तार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके में एक संभावित आपराधिक वारदात को टाल दिया है। पुलिस ने हथियार के साथ दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। य ...और पढ़ें

    नरवाल पुलिस आरोपितों के आपराधिक इतिहास तथा नेटवर्क की भी छानबीन कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नरवाल इलाके में बुधवार को पुलिस ने एक संभावित आपराधिक वारदात को समय रहते टाल दिया। पुलिस ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तलवारें, खोकरी और टोका सहित कई तेजधार हथियार बरामद हुए हैं।

    पुलिस के अनुसार, तीनों किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। उनके विरुद्ध त्रिकुटा नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित राकी सिंह उसका भाई शिवा दोनों निवासी राजीव नगर नरवाल, जिला जम्मू और साहिल निवासी अमृतसर जो वर्तमान में राजीव नगर नरवाल में रह रहा है।

    पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों की गतिविधियों पर संदेह होने पर उन्हें रोका गया और उनकी तलाशी ली गई तो तीनों के पास से भारी मात्रा में तेजधार हथियार बरामद हुए। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिला है कि आरोपित किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे थे।

    पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग सामने आए हैं और यह जांच की जा रही है कि आरोपित किस वारदात को अंजाम देने वाले थे तथा इनके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है या नहीं। आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपितों के आपराधिक इतिहास तथा नेटवर्क की भी छानबीन कर रही है।