जम्मू: मुख्य सचिव ने परिवहन परियोजनाएं समय पर पूरी करने के दिए निर्देश, यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई?

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करें। श्रीनगर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में, डुल्लू ने ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जम्मू, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सेंटर सांबा और झेलम इनलैंड वाटरवेज जैसी परियोजनाओं की समयबद्धता पर जोर दिया।

उन्होंने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने और लंबित ड्राइविंग लाइसेंसों को शीघ्र जारी करने के आदेश दिए। बैठक में बताया गया कि ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेशन सेंटर तैयार हैं, जबकि झेलम पर फ्लोटिंग जेटी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक क्रूज़ दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगी।

मुख्य सचिव ने विभाग के आधुनिकीकरण और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक समग्र कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। परिवहन सचिव अवनी लवासा ने विभाग की परियोजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।