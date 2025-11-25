Jammu News: MBBS सीटों के आंवटन पर आक्रोश, श्राइन बोर्ड के विरोध में नारे
जम्मू में एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी गुस्सा है। श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन चलने वाले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों पर मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर सियासत गरम हो गई है। पूरे जम्मू संभाग में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
सोमवार को शहर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर श्राइन बोर्ड प्रबंधन को आड़े हाथ लिया। राजभवन की तरफ जा रहे रैली निकालते जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कच्ची छावनी क्षेत्र में रोक लिया। पुलिस अधिकारियों से हल्की तू तू मैं मैं भी हुई। कार्यकर्ता उपराज्पाल मनोज सिन्हा को ज्ञापन पत्र सौंपना चाहते थे।
कार्यकर्ता सुबह से बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा हुए और बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते राजभवन की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पहले ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी थी।
भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोका। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के बीच कई बार तनाव बढ़ा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा।
रैली प्रोटोकाल के खिलाफ : प्रशासन
प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति है, लेकिन राजभवन की ओर रैली प्रोटोकाल के खिलाफ है।
हिंदुओं के धन से हिंदुओं का भला नहीं हो रहा
रैली के दौरान संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले शिक्षण संस्थान हिंदुओं के धन से चलते हैं। ऐसे में इन संस्थानों का लाभ हिंदुओं को प्राथमिकता पर मिलना चाहिए।
बोर्ड के अधीन चल रहे कॉलेज में अधिकांश सीटें मुस्लिम समुदाय को दे दी गई। आखिर श्राइन बोर्ड कर क्या रहा है। हिंदुओं के धन से हिंदुओं का भला नहीं हो रहा है। देशभर से श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी धाम पर आते हैं। यहां चढ़ावा चढ़ाते हैं।
इस धन का इस्तेमाल हिंदुओं के कल्याण के लिए होना चाहिए। मगर यहां तो श्राइन बोर्ड ही हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहा है। बोर्ड के अधीन चलने वाले मेडिकल कालेज की सीटों में से 90 प्रतिशत सीटें हिंदुओं से भरने की मांग उठाई गई।
इंटरनेट मीडिया पर विरोध की लहर
एमबीबीएस सीटों के आंवटन पर इंटरनेट मीडिया से लेकर सड़कों पर भी विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। उक्त मुद्दा इंटरनेट मीडिया पर विभिन्न प्लेट फार्म में खूब ट्रेंड कर रहा है।
अधिकांश लोगों ने कहा कि सीट आंवटन से पहले श्राइन बोर्ड को इस मसले पर सोचना चाहिए था। इस मामले में किसी न किसी की लापरवाही है। इसकी जांच हो। कुछ लोग सीट आवंटन को अनुचित और संदेहास्पद बताते हुए इसका पूरा रिकार्ड सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे।
