खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 1500 पदों पर भर्ती जल्द, ऑनलाइन होगी आवेदन की प्रक्रिया
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सेवा भर्ती बोर्ड को 1500 मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर में हुई बैठक में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने भर्ती नियमों को ऑनलाइन करने और कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही।
राज्य ब्यूरो,जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर सहयोगी सेपवा भर्ती बोर्ड को मल्टी टास्किंग स्टाफ के 1500 पदों की जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को श्रीनगर में सामान्य प्रशासनिक विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यसचिव ने तय समय में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंंने कहा कि चयन प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उच्च स्तरीय इस बैठक में सभी संबधित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल हुए।
मुख्यसचिव ने जम्मू कश्मीर में भर्ती प्रकिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि भर्ती नियमों को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ निगरानी संभव होगी। अटल डुल्लू ने मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए एक समर्पित "कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट स्थापित बनाने की भी घोषणा की।
भर्ती प्रकिया को बेहतर बनाने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी लेते हुए मुख्यसचिव ने सभी विभागों को 15 दिन के भीतर सरकारी निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित आरटीआई मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया।
उन्होंने विभागीय पदोन्नति, सेवा मामलों, एसआरओ-43 के तहत अनुकंपा नियुक्तियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्यसचिव ने एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) पोर्टल तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
