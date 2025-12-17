रुको! 'ऐसे मत फेंको कचरा, शहर को गंदा कर रहे हो...', जम्मू नगर निगम ने ने की सख्ती, भारी जुर्माने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, जम्मू। चोरी छिपे कचरे को नालों, खुले स्थानों, डंपिंग प्वाइंट पर फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे लोगों के फोटो खींचने के लिए कचरा फेंके जाने वाले स्थानों के आसपास रहने वालों और सीसीटीवी फुटैज का सहारा लिया जा रहा है। बार-बार कहने के बावजूद नहीं सुधरने वालों की पहचान कर उनके घरों में जाकर जुर्माना किया जाएगा और फिर पूरे मुहल्ले में ऐसे लोगों को बेपर्दा किया जाएगा ताकि बाकी सीख लें और कचरे को यहां-वहां न फेंक जम्मू शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।

नगर निगम ने आटो वालों को कचरा न सौंप कर यहां-वहां गंदगी फैलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए लोगों के फोटो जुटाना शुरू किए हैं। इतना ही नहीं जल्द ही संबंधित मुहल्ले वालों से पड़ताल कर पहचान भी की जाएगी ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इससे पूर्व निगम ने ऐसे मुहल्लों में अपनी डोर-टू-डोर सेवा को और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई यह न कह पाए कि आटो वाले कचरा उठाने ही नहीं पहुंचते।

संबंधित निगरान को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में हरेक घर तक आटो व कचरा उठाने वाले कर्मी की पहुंच सुनिश्चित करें। इससे कचरा सड़कों पर फेंकने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बावजदू भी अगर कोई कचरा फेंकता मिलता है तो फिर भारी जुर्माना करने पर विचार किया जाएगा।

निगम की तीन टीमें शहर भर में गंदगी फैलाने, निर्माण एवं विंध्वस नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ रोजाना कार्रवाई कर रही हैं। इससे निगम को राजस्व भी मिल रहा है। लोगों में भी भय बन रहा है कि अगर कचरा यहां-वहां फेंका तो पकड़े जाने पर बेइज्जती और जुर्माना दोनों होंगे।

फोटो किए जा रहे जारी जम्मू नगर निगम ऐसे लोगों के फोटो सार्वजनिक कर रहा है जो कचरा फेंकते दिख रहे हैं। इन लोगों के फोटो वॉल आफ शेम पर लगाने के साथ शहर में लगे एडवरटाइजमेंट पैनल पर भी इन्हें चलाने की तैयारी है। इससे लोगों में स्वच्छता की अनदेखी करने पर बेइज्जती होने का संदेश जाएगा और लोग ऐसा करने से परहेज करेंगे। फिलहाल दस स्थानों पर ऐसे लोगों के फोटो वॉल आफ शेम बनाकर पदर्शित किए गए हैं।