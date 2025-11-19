जम्मू में कल निकलेगा नगर कीर्तन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कहां किया गया है रूट में बदलाव!
जम्मू में आज नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। रूट में बदलाव किया गया है ताकि यातायात सुचारू रहे। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है ताकि असुविधा से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, जम्मू। वीरवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले विशाल नगर कीर्तन एवं जत्था यात्रा को लेकर जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट प्लान और यातायात प्रतिबंध जारी किए हैं।
यह धार्मिक शोभायात्रा सुबह 8 बजे गुरद्वारा बीबी चंद कौर से श्री आनंदपुर साहिब (पंजाब) के लिए रवाना होगी। यात्रा का रूट गुरद्वारा बीबी चंद कौर से शुरू होकर, डोगरा चौक, विक्रम चौक, एशिया क्रासिंग, कान्वेंट क्रासिंग, मेन स्टाप गांधी नगर, लास्ट मोड़ गांधी नगर, सतवारी, गंग्याल, कुंजवानी, बड़ी ब्राह्मणा तक जाएंगा।
जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या तथा शोभायात्रा के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- जिस मार्ग पर शोभायात्रा गुजरेगी वहां किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
- सिटी साउथ–सिटी नार्थ के यात्री वैकल्पिक पुलों का उपयोग करें। साउथ से नार्थ एवं नार्थ से साउथ जाने वाले वाहन चौथे तवी पुल अथवा गुज्जर नगर ब्रिज का उपयोग करें, जिससे शहर में भीड़भाड़ न बढ़े।
- नगरोटा व उधमपुर जाने वाले वाहन चालकों को बाइपास मार्ग (कासिम नगर – सिद्धड़ा) से यात्रा करने की सलाह दी गई है।
- शोभा यात्रा मार्ग पर गलत या अनधिकृत पार्किंग प्रतिबंधित।
- परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त डायवर्जन भी किए जा सकते है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर मौके पर तैनात अधिकारी अतिरिक्त डायवर्जन या रोक लगाएंगे, ताकि कहीं भी जाम की स्थिति न बने।
- ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन को शोभायात्रा के सुचारु संचालन में सहयोग दें। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी बल्कि समग्र यातायात व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी।
ट्रैफिक सहायता के लिए लाेग इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
- टीसीयू जम्मू: 0191-2459048
- व्हाट्सऐप हेल्पलाइन: 94191-47732
- टोल फ्री नंबर: 103
