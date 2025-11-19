जम्मू में कल निकलेगा नगर कीर्तन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानिए कहां किया गया है रूट में बदलाव!

जागरण संवाददाता, जम्मू। वीरवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले विशाल नगर कीर्तन एवं जत्था यात्रा को लेकर जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट प्लान और यातायात प्रतिबंध जारी किए हैं।

यह धार्मिक शोभायात्रा सुबह 8 बजे गुरद्वारा बीबी चंद कौर से श्री आनंदपुर साहिब (पंजाब) के लिए रवाना होगी। यात्रा का रूट गुरद्वारा बीबी चंद कौर से शुरू होकर, डोगरा चौक, विक्रम चौक, एशिया क्रासिंग, कान्वेंट क्रासिंग, मेन स्टाप गांधी नगर, लास्ट मोड़ गांधी नगर, सतवारी, गंग्याल, कुंजवानी, बड़ी ब्राह्मणा तक जाएंगा।