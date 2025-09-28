Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू नगर निगम की सख्ती, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में लापरवाही बरतने पर तीन कर्मचारी निलंबित

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:35 AM (IST)

    जम्मू नगर निगम ने शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बैठक की जिसमें स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों पर नाराजगी जताई और तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत न करवाने पर निमग की सख्त कार्रवाई

    जागरण संवाददाता,जम्मू। जम्मू नगर निगम ने शनिवार को शहर में नागरिक सुविधाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विद्युत प्रकोष्ठ के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव की समीक्षा की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने शहर के विभिन्न हिस्सों से आ रही खराब और गैर-कार्यशील स्ट्रीट लाइटों की शिकायतों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समय पर मरम्मत और निगरानी की कमी को गंभीर लापरवाही मानते हुए स्ट्रीट लाइट मरम्मत विंग के तीन कर्मचारियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया।

    इन कर्मचारियों को कोट भलवाल डंपिंग साइट से अटैच कर दिया गया है, जब तक कि आगे के आदेश नहीं आते। डॉ. यादव ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें शहरी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा से सीधे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अंधेरी और कम रोशनी वाली सड़कों को जनता के लिए असुविधाजनक और सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

    आयुक्त ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और जेएमसी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिए कि खराब लाइटों से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने नियमित रखरखाव शेड्यूल का पालन करने और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।