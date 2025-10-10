जम्मू नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन चुनाव: 1520 कर्मचारी करेंगे मतदान, प्रधान पद के लिए घमासान
जम्मू नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव में 1520 कर्मचारी मतदान करेंगे। प्रधान पद के लिए मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना है। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कर्मचारियों में भारी उत्साह है। प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम में सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनावों की घाेषणा के साथ ही प्रधान पद के लिए विसात सजना शुरू हो गई। कई दावेदार सामने आकर सफाई कर्मचारियों की नवज टटोल रहे हैं ताकि नामांकन भरने से पहले अपनी स्थिति भांप सके।
नगर निगम की सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव दस वर्षों बाद होने जा रहे हैं। इसके लिए 14 से 16 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाना है। लिहाजा विभिन्न सफाई कर्मचारी नेता बैठकें कर कर्मचारियों को हित में करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। हालांकि नामांकन भरने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे।
25 अक्टूबर को होगा चुनाव
25 अक्टूबर को टाउन हाल में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। प्रधान चुने जाने के बाद कमेटी का गठन किया जाएगा और प्रधान इस कमेटी को चुनेंगे। फिलहाल नगर निगम में कोई वैध सफाई कर्मचारी यूनियन नहीं है। इससे पहले वर्ष 2015 में इस यूनियन के लिए चुनाव हुए थे।
तीन वर्ष के लिए गठित होने वाली यूनियन का कार्यकाल वर्ष 2018 में समाप्त हो गया था। उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अदालत से स्टे ले लिया था कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी न हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। लिहाजा चुनाव टलते चले गए थे। अब 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं।
वर्ष 2015 में रिंकू गिल ने जीता था चुनाव
आपको बता दें कि वर्ष 2015 में रिंकू गिल ने चुनाव जीता था और वह 2018 तक यानि तीन वर्ष तक प्रधान रहे। रिंकू दो बार प्रधान पद पर रहे। पहले वह 2012 में प्रधान चुने गए थे और तीन साल बाद 2015 में दोबारा चुनावों में विजयी हासिल की। उनसे पहले वर्ष 2009 में देवानंद गिल यूनियन के चुनाव जीत थे।
जम्मू-नगर निगम की सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले यह चुनाव होते रहे। वर्ष 1992 में पहली बार सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव हुए थे। कुछ माह पहले यूनियन की मान्यता रद कर दी गई थी। लिहाजा अब सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले चुनाव होंगे।
1520 कर्मचारी करेंगे मतदान
जम्मू नगर निगम के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या 3 हजार से ज्यादा है लेकिन इन चुनावों में सिर्फ स्थायी व कैजुअल कर्मचारी ही मतदान कर सकते हैं जिनकी संख्या 1520 के करीब है। शहर को तीन जोन में बांट कर निगम इन सफाई कर्मचारियों से काम लेता है। निगम की यह यूनियन काफी मजबूत मानी जाती रही है।
