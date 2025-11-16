Language
    जम्मू में सीमापार ड्रोन से फेंकी गई 3.2 किलो हेरोइन की खेप बरामद, दो कुरियर गिरफ्तार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    जम्मू में सीमा सुरक्षा बल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन से गिराई गई 3.2 किलो हेरोइन बरामद की है। इस मामले में दो कुरियर गिरफ्तार किए गए हैं। बीएसएफ जवानों ने कानाचक इलाके में ड्रोन गतिविधि देखी, जिसके बाद तलाशी में हेरोइन मिली। पुलिस और बीएसएफ संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं, ताकि हेरोइन के स्रोत और गंतव्य का पता लगाया जा सके।

    सीमापार ड्रोन से फेंकी गई हेरोइन की 3.20 किलो खेप बरामद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जम्मू। प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी है। नशे के जरिये भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की इस साजिश का जम्मू पुलिस ने एक बार फिर पर्दाफाश किया है।

    गांधी नगर पुलिस ने 3.20 किलोग्राम हेरोइन की खेप बरामद कर दो कुरियर को गिरफ्तार किया है। यह खेप सीमा के उस पार से ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी।

    एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गांधी नगर थाना पुलिस ने शास्त्री नगर श्मशान घाट के पास विशेष नाका लगाया था। नाके के दौरान पुलिस टीम ने दो व्यक्तियों को कंधों पर बैग लिए पैदल आते देखा।

    पुलिस पार्टी को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन सतर्क जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान करण शर्मा निवासी ज्यौडिया (अखनूर) और निकलेश वर्मा निवासी धार रोड (उधमपुर) के रूप में हुई।

    तलाशी लेने पर पहले बैग से 500-500 ग्राम के तीन पैकेट हेरोइन बरामद हुई। दूसरे बैग से भी पीले कपड़े में लिपटे के तीन पैकेट मिले, जिनका वजन प्रति पैकेट 500 ग्राम था। इस तरह कुल 6 पैकेट, यानी लगभग 3.20 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    एसएसपी जम्मू ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह खेप पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी और पकड़े गए दोनों आरोपित सिर्फ कुरियर का काम कर रहे थे। इनमें से एक खेप को शास्त्री नगर में पहुंचाने आया था, जबकि दूसरा इसे आगे किसी और तक पहुंचाने वाला था।

    ड्रोन से गिराई गई खेप की कड़ियां तलाश रही पुलिस

    एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने बताया कि केस नारको-टेररिज़्म से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन से यह खेप किस क्षेत्र में गिराई गई, किसने इसे उठाया और आगे किस नेटवर्क को सौंपा जाना था।

    उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अब तक नशा तस्करी में शामिल सात माड्यूल का भंडाफोड़ कर 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने ने बताया कि ड्रोन ड्राप का पता लगाने के लिए तकनीकी निगरानी, सीमावर्ती गांवों की जांच, स्थानीय सूत्रों की जानकारी और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बरामद खेप की गुणवत्ता और पैकिंग से यह साफ है कि यह बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।