एसएचओ गंग्याल अजय चिब का कहना है कि पीड़िता की मेडिकल जांच करवा ली गई है। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल लड़की को उसके परिवार को ही सौंपा गया है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश कर जज के सामने बयान दर्ज करवाए जाएंगे। कोर्ट यदि लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रखने का आदेश देता है तो उसे कमेटी को सौंप दिया जाएगा।

Jammu Crime: नाबालिग से दुष्कर्म; 'चुप रहना वरना जान से मार दूंगा', गर्भवती होने के बाद खुला पूरा राज

Your browser does not support the audio element.

जम्मू, जागरण संवाददाता। गंग्याल क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद एक नाबालिग लड़की के गर्भवती होने मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाने में नाबालिग से दुष्कर्म करने, पाक्सो एक्ट और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी श्रमिक परिवार ने गंग्याल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बीते सोमवार को पेट में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डाक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, जिसके चलते डाक्टरों ने पुलिस को सूचित किया। गंग्याल पुलिस की टीम अस्पताल में लड़की के बयान दर्ज करने के लिए पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित जय प्रकाश निवासी बिहार बीते कुछ माह से उससे दुष्कर्म कर रहा है। आरोपित ने उसे धमकाया था कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इस कारण लड़की ने आपबीती किसी को नहीं सुनाई। वहीं, एसएचओ गंग्याल अजय चिब का कहना है कि पीड़िता की मेडिकल जांच करवा ली गई है। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल लड़की को उसके परिवार को ही सौंपा गया है। जल्द ही उसे कोर्ट में पेश कर जज के सामने बयान दर्ज करवाए जाएंगे। कोर्ट यदि लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रखने का आदेश देता है, तो उसे कमेटी को सौंप दिया जाएगा।

Edited By: Narender Sanwariya