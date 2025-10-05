Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    J&K News: मंत्री जाविद अहमद डार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा, किसानों को मदद का दिया आश्वासन

    By rohit jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:24 PM (IST)

    कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने चिजहामा में अधिकारियों के साथ बैठक की और रफीआबाद में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का सर्वेक्षण करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित किसानों को सहायता मिल सके। मंत्री ने किसानों से बातचीत की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मंत्री जाविद अहमद डार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का लिया जायजा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने रविवार को चिजहामा के डाक बंगले में हार्टीकल्चर और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने एक उिन पहले शनिवार को रफीआबाद में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

    मंत्री जाविद डार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों सहित कई गांवों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अपने बागों में किसानों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को सुना। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार प्रभावित किसानों की हर संभव सहायता करेगी।

    मंत्री की इस यात्रा से सरकार की सक्रियता का पता चलता है, जो किसानों और बागवानों की चिंताओं को संबोधित करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।