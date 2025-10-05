राज्य ब्यूरो, जम्मू। कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने रविवार को चिजहामा के डाक बंगले में हार्टीकल्चर और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने एक उिन पहले शनिवार को रफीआबाद में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और किसानों और बागवानों को हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

मंत्री जाविद डार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों सहित कई गांवों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अपने बागों में किसानों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को सुना। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार प्रभावित किसानों की हर संभव सहायता करेगी।