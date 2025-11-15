Language
    जम्मू में आज में होगी मिड नाइट मैराथन; 42 और 21 किलोमीटर की दौड़ का रोमांच, देखें रूट और समय

    By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    जम्मू में आज रात मिडनाइट मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 42 और 21 किलोमीटर की दौड़ होगी। धावकों के लिए रूट और समय का विवरण जारी कर दिया गया है। इस मैराथन में भाग लेने वाले धावक रोमांच का अनुभव करेंगे।

    42 किलोमीटर की दौड़ दो राउंड में होगी।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जम्मू शहर में आज शनिवार रात को मिड नाइट मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन शनिवार 15 नवंबर की रात साढ़े ग्यारह बजे आरंभ होगी और इसका समापन रविवार 16 नवंबर की सुबह आठ बजे होगा।

    इस मैराथन के तहत 42 और 21 किलोमीटर की दौड़ को शनिवार रात साढ़े ग्यारह बजे झंडी दिखाई जाएगी जबकि दस व पांच किलोमीटर की दौड़ रविवार 16 नवंबर की सुबह पांच बजे आरंभ होगी। एमए स्टेडियम से आरंभ होने वाली इस मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ एमए स्टेडियम से अखनूर रोड फ्लाई ओवर से यू टर्न लेकर एमए स्टेडियम में पहंच कर संपन्न होगी जबकि 42 किलोमीटर की दौड़ इस रूट पर दो राउंड में होगी।

    पांच किलोमीटर की दौड़ एमए स्टेडियम से आरंभ होगी

    वहीं पांच किलोमीटर की दौड़ एमए स्टेडियम से आरंभ होगी, जो गांधी नगर कांवेंट स्कूल से वापस एमए स्टेडियम में संपन्न होगी। वहीं दस किलोमीटर की दौड़ एमए स्टेडियम से आरंभ होकर अखनूर रोड फ्लाई ओवर से यू टर्न लेकर एमए स्टेडियम पहुंचेगी।

    इस मैराथन में काफी धावकों के शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं यातायत पुलिस ने भी इस मैराथन के दौरान मैराथन रूट पर वाहनाें की आवाजाही पर रोक लगाई है।यातायत पुलिस ने शहर के साउथ व नार्थ क्षेत्र में जाने वाले लोगों से इस दौरान गुज्जर नगर तवी पुल का इस्तेमाल करने की अपील की है।

    यातायात रूट में किया गया बदलाव

    वहीं गांधी नगर, सतवारी व सिटी साउथ क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी एशिया क्रासिंग से पुलिस मुख्यालय रोटरी से होते हुए गुज्जर नगर तवी पुल से शहर में प्रवेश के निर्देश दिए हैं।

    पुलिस का कहना है कि इस दौरान मौके पर भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है और मैराथन में धावक सड़क के एक तरफ दौड़ेंगे तो दूसरी तरफ यातायात को खोला जा सकता है। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील भी की है।