जम्मू में आय के अधिक संपित्त अर्जित करने के आरोपित मीटर रीडर के खिलाफ चालान पेश
जम्मू में एक मीटर रीडर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में चालान पेश किया गया है। आरोपी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पीडीडी विभाग के तत्कालीन मीटर रीडर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
सुरेंद्र सिंह मौजूदा समय सेवानिवृत हो चुके हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्ट तरीके से अपने आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।
एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने वीरवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन जम्मू की अदालत में चालान पेश किया।चार्ज शीट में सुरेंद्र सिंह निवासी निवासी अपर ठठर, जम्मू के अलावा उनकी पत्नी मीनाक्षी बंदराल और पुत्र कुणाल सिंह को भी चार्जशीट में आरोपित बनाया गया है।
मामले के अनुसार, एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने जांच के आधार पर सुरेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में आरोप सामने आए कि सुरेंद्र सिंह, जो गांधी नगर, जम्मू में पीडीडी विभाग में मीटर रीडर के पद पर तैनात था, ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई। ये संपत्तियां उसकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक पाई गईं हैं।
