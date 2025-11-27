Jammu News: MBBS सीट आवंटन मुद्दे के आंदोलन में जम्मू बंद हो अंतिम विकल्प, व्यापारियों ने की पूरी तैयारी

जागरण संवाददाता, जम्मू। वर्ष 2008 के श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन में दो महीने से अधिक समय तक कारोबार बंद रखने वाले जम्मू के व्यापारी एमबीबीएस सीट आवंटन मुद्दे पर भी पूरी तरह तैयारी हैं। उनका मानना है कि बंद आंदोलन का अंतिम विकल्प होना चाहिए।

श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की अब तक हुई बैठकों में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट पक्ष रखते हुए कहा कि जब बात जम्मू की आएगी तो व्यापारी वर्ग पीछे नहीं हटेगा।

जम्मू की आस्था, सम्मान व आवाज को बुलंद करने के लिए व्यापारी संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन जम्मू बंद से पहले सभी विकल्पों पर काम होना चाहिए, ताकि विवाद का तत्काल हल निकल सके। बता दें कि समिति में 60 से ज्यादा संगठनों का समर्थन जुड़ चुका है। जिला स्तर पर बैठकें लगातार हो रही हैं।



श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले मेडिकल कालेज में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले को गंभीरता से लेने के पक्षदार व्यापारिक संगठनों के अनुसार सरकार को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के संविधान में संशोधन करके विवाद का हल निकालना चाहिए।