    जम्मू में हाई वोल्टेज ड्रामा, दुकान न मिलने से टावर पर चढ़ा युवक; नीचे उतारने में पुलिस टीम के छूटे पसीने

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    जम्मू में एक व्यक्ति ने राहत विभाग के विरोध में दूरसंचार टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को एक व्यक्ति ने राहत विभाग के विरोध में दूरसंचार टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया।

    उसे शहर के बाहरी इलाके में स्थित जगती कश्मीरी पंडित प्रवासी मिनी टाउनशिप के अंतर्गत दुकान आवंटित नहीं की गई थी।

    उनके अनुसार, वह वर्षों से शिविर में अपनी कार से सौंदर्य प्रसाधन और सजावटी सामान बेच रहा है, लेकिन आवंटन प्रक्रिया में उसे दुकान नहीं मिली।

    अधिकारियों ने बताया कि उसने जगती मिनी टाउनशिप सत्यापन केंद्र के ऊंचे टावर पर चढ़कर हाल ही में हुए दुकान आवंटन प्रक्रिया से बाहर किए जाने का विरोध किया।

    सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे आश्वस्त करते हुए कि उसकी शिकायत पर विचार किया जाएगा, उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।

    यह घटना उस समय घटी जब राहत विभाग के उपायुक्त द्वारा आवंटियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था।

    उपायुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि आवंटन प्रक्रिया शीघ्रता से आगे बढ़ेगी और व्यक्ति के मामले पर उचित विचार किया जाएगा।

