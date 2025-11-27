Language
    Jammu Kashmir Weather: गुलमर्ग से भी ठंडा रहा श्रीनगर, जम्मू में भी लुढ़क रहा पारा, कई इलाकों में स्नोफॉल का अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:32 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में ठंड बढ़ गई है, श्रीनगर, गुलमर्ग से भी ठंडा रहा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर के मध्य तक बर्फबारी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं।

    जम्मू-कश्मीर में स्नोफॉल का अलर्ट जारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। शुष्क मौसम के बीच मंगलवार की रात सबसे ठंडी रात रही। जम्मू का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कश्मीर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे आ गया है। गुलमर्ग से भी श्रीनगर ठंडा रहा। दिसंबर के मध्य या अंत तक पश्चिमी विक्षोभ होगा और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है।

    श्रीनगर शहर और अन्य मैदानी इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार एक दिसंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। दो दिसंबर को दोपहर बाद आसमान में बादल छाने की उम्मीद है, जबकि तीन और चार दिसंबर को फिर से मौसम शुष्क बना रहेगा।

    छह दिसंबर से बदलेगा मौसम

    पांच दिसंबर को भी दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। छह से 10 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। कश्मीर के कई क्षेत्रों और जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा बने रहने की संभावना जताई है जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज होने की संभावना है जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है।

    श्रीनगर में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री नीचे है।

    पहलगाम और गुलमर्ग में अधिकतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 9.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम के बीच रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। जम्मू में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है।

    न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कटड़ा का अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस, बटोत का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री तथा भद्रवाह का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।