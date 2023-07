दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक मददगार लियाकत अहमद को गिरफ्तार किया है। यही नहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में भी बुधवार को आतंकियों के एक ओवर ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो हथगोले भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सेना सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर बांदीपोरा के तुरकपोरा चौराहे पर एक नाका लगाया था।

J&K News: दक्षिण-उत्तरी कश्मीर से आतंकियों के दो ओवर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, सुरक्षाबलों ने हथियार किए बरामद

Your browser does not support the audio element.