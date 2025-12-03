Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: राजौरी में रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में दो लोगों की मौत और तीन घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तेज गति के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राजौरी हादसे में दो लोगों की मौत (फाइल फोटो)


    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के राजौरी में चिंगस के पास एक हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी के पैरापेट से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर अधिकारियों ने बताया कि एक स्विफ्ट कार (JK12D 7568) जम्मू से राजौरी की ओर जा रही थी, तभी सुबह करीब 4:30 बजे चिंगस के पास एक पैरापेट से टकरा गई। उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत आगे के इलाज के लिए GMC राजौरी ले जाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान नायक सिंह (53) पुत्र पूरन सिंह निवासी वारीपट्टन और मोहम्मद याकूब (45) पुत्र मोहम्मद फजल निवासी सैला सुरनकोट के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद फजल निवासी सैला सुरनकोट, ड्राइवर मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी दिगवार पुंछ और मोहम्मद मुश्ताक पुत्र फजल हुसैन निवासी काकोरा मंजाकोट के रूप में हुई है। इस बीच, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।