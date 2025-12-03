जम्मू-कश्मीर: राजौरी में रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में दो लोगों की मौत और तीन घायल
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तेज गति के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के राजौरी में चिंगस के पास एक हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी के पैरापेट से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर अधिकारियों ने बताया कि एक स्विफ्ट कार (JK12D 7568) जम्मू से राजौरी की ओर जा रही थी, तभी सुबह करीब 4:30 बजे चिंगस के पास एक पैरापेट से टकरा गई। उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत आगे के इलाज के लिए GMC राजौरी ले जाया गया।
मृतकों की पहचान नायक सिंह (53) पुत्र पूरन सिंह निवासी वारीपट्टन और मोहम्मद याकूब (45) पुत्र मोहम्मद फजल निवासी सैला सुरनकोट के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद फजल निवासी सैला सुरनकोट, ड्राइवर मोहम्मद सगीर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी दिगवार पुंछ और मोहम्मद मुश्ताक पुत्र फजल हुसैन निवासी काकोरा मंजाकोट के रूप में हुई है। इस बीच, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।