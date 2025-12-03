जम्मू-कश्मीर: राजौरी में रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में दो लोगों की मौत और तीन घायल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के राजौरी में चिंगस के पास एक हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी के पैरापेट से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर अधिकारियों ने बताया कि एक स्विफ्ट कार (JK12D 7568) जम्मू से राजौरी की ओर जा रही थी, तभी सुबह करीब 4:30 बजे चिंगस के पास एक पैरापेट से टकरा गई। उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत आगे के इलाज के लिए GMC राजौरी ले जाया गया।