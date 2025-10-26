जम्मू-कश्मीर में चली तबादला एक्सप्रेस, DSP रैंक के 170 से अधिक अफसरों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
जम्मू-कश्मीर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। DSP रैंक के 170 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। विभिन्न जिलों में DSP रैंक के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह तबादला प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (डीएसपी) रैंक के 170 से अधिक अधिकारियों के तबादले और तैनाती आदेश जारी किए।
यह आदेश पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात की अनुमति से किए गए हैं। तबादलों की यह सूची वर्ष 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से लेकर पदोन्नत और अनुभवी डीएसपी तक को शामिल करती है।
आदेश अनुसार, वर्ष 2023 बैच के डीएसपी को पहली बार फील्ड तैनाती दी है। इनमें यावर निसार खान को डीएसपी एसओजी डूरू अनंतनाग, राघव चौधरी को एसओजी मागम हंदवाड़ा, अफीफ जलाल खान को एसओजी कुंजर बारामुला, गीताांजलि को पीसीआर जम्मू, अवंतिका वजीर को एसओजी जम्मू, और मयंक खजूरिया को एसओजी काकापोरा पुलवामा भेजा है।
मोनिका ठाकुर को सीआइसीई जम्मू, सोनिका वर्मा को पीसीआर श्रीनगर, और जर्का नक़ीब को पीसीआर श्रीनगर में नियुक्त किया है। सन्चित महाजन डीएसपी एसकेपीए ऊधमपुर प्रमुख हैं। सचित शर्मा को डीएसपी सिटी ईस्ट जम्मू, सुनैया वानी को डीएसपी ट्रैफिक साउथ जम्मू, फैसल आरिफ रिशु को डीएसपी आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) जम्मू, दीपक जसरोटिया को डीएसपी क्राइम ब्रांच विशेष अपराध विंग जम्मू, और तिलक राज भारद्वाज को डीएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू के पद पर तैनात किया है।
आदेश में शामिल अन्य प्रमुख तबादलों में नर्गिस किर्मानी को डीएसपी जेकेएपी-13, फयाज अहमद को जेकेएपी-14, गुलाम हुसैन खान को जेकेएपी-5, महेश कुमार और अश्विनी कुमार को आइआर-22 में भेजा है।
जगदीप सिंह को डीएसपी मुख्यालय सीआइडी, रविंदर सिंह को एएनटीएफ जम्मू, शफकात कयूम को आईआर-5, और हामिद जहांगीर को ईओडब्ल्यू श्रीनगर में तैनात किया।
अन्य अधिकारियों में बशारत हुसैन को डीएसपी सीआइडी एसबी बांडीपोरा, अब्दुल रकीब मलिक को डीएसपी सीआइडी सर्विलांस कश्मीर, हामिद अली बंडे को डीएसपी सीआईडी एसबी श्रीनगर तथा राजा माजिद बट को एसडीपीओ पट्टन की जिम्मेदारी दी गई है।
