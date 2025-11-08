जम्मू-कश्मीर: ATM में बुजुर्ग को लुटेरों ने मारी गोली, माथे पर बंदूक तानकर कहा था- 'पैसे निकालकर दो'

संवाद सहयोगी, बिश्नाह। बड़ी ब्राह्मणा में बेखौफ अपराधियों ने फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। शुक्रवार रात करीब नौ बजे लुटेरों ने बड़ी ब्राह्मणा के व्यस्त बाजार में स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक के एटीएम में पैसे निकालने आए एक बजुर्ग के माथे पर पिस्तौल तानकार लूटने का प्रयास किया। जब बुजुर्ग ने भागने की कोशिश की तो लुटेरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली बुजुर्ग की टांग पर लगी। इसके बाद आरोपित भाग निकले।

गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय बिशन दास पुत्र बेली राम निवासी बड़ी ब्राह्मणा बाजार में जेके बैंक के एटीएम पर पैसे निकलवाने पहुंचे।

'एटीएम से पैसे निकालकर दो' जैसे ही उन्होंने आपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला बाहर से कुछ लोग अंदर घुस गाए। उन्होंने बुजुर्ग के माथे पर पिस्तौल तानते हुए कहा कि हमें अपने एटीएम से पैसे निकालकर दो। इसपर बिशन दास घबरा गए और लुटेरों से बचने के लिए एटीएम से बाहर भागते हुए लोगों को मदद के लिए पुकारा।

इसी बीच, लुटेरों ने बुजुर्ग पर गोली चला दी, उनकी टांग पर लगी। लुटेरे बुजुर्ग को वहीं तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज और घायल की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस को सूचित किया।

पुलिस की टीम मौके पर पहुंची उन्होंने घायल को पहले बड़ी ब्राह्मण के श्रीओम अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। देर रात तक नहीं मिला आरोपियों का कोई सुराग घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा प्रदीप सिंह सेन व थाना प्रभारी राजेश्वर सिंह सलाथिया भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने काफी देर तक गोलीकांड का खाली कारतूस तलाशने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक नहीं मिला।