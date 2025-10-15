जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव, दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन रद, अब सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद होने के साथ ही सात उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। इनमें चार नेशनल कान्फ्रेंस और तीन भाजपा के हैं। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। रिटर्निंग आफिसर ने प्रभाकर दादा और कांते सयाना के नामांकन पत्रों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सही नहीं पाया और उन्हें खारिज कर दिया।

अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी चुनाव अधिकारियों के अनुसार, खारिज किए गए नामांकन पत्र वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। एक अधिकारी ने कहा कि दस्तावेजों की गहन जांच के बाद, दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसलिए उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

नेकां-भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों द्वारा आयोजित चुनाव में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऊपरी सदन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं सहित चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा चुनावों में अपनी मजबूत चुनावी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने और क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तीन उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है।

चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलते समीकरणों को भी दर्शाते हैं। नेकां की रणनीति क्षेत्रीय स्वायत्तता को मजबूत करने और एक प्रमुख ताकत के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि भाजपा विकास, शासन और राष्ट्रीय एकीकरण पर जोर देती है।

दोनों राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा मतदान 24 अक्टूबर को होगा और परिणाम राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करेंगे। यह राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की राजनीतिक, विकासात्मक और संवैधानिक चिंताओं को आवाज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेकां और भाजपा दोनों अपने विधायी सदस्यों को जुटा रहे हैं ताकि पूर्ण मतदान और रणनीतिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके।