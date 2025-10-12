Language
    जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने किया उम्मीदवारों का एलान, लिस्ट में ये नाम शामिल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने उन उम्मीदवारों पर दांव खेला है जो जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ और पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखा गया है। भाजपा इस चुनाव के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदारों की लिस्ट जारी कर दी है।  की उम्मीदवारों की लिस्ट द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में तीन उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और शत शर्मा को शामिल हैं।

    सोमवार नामांकन का अंतिम दिन

    शनिवार को सभी को बेसब्री से इंजार था कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। लेकिन देर रात तक भी घोषणा नहीं हो सकी। जिसके बाद यह तय हो गया कि रविवार को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हर हाल में होगी, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सोमवार अंतिम दिन है।

    वहीं भाजपा के सभी 28 विधायक रविवार को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। उनकी श्रीनगर में रविवार को बैठक होगी। चूंकि सोमवार को राज्यसभा की सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो पार्टी के विधायक उम्मीदवारों के साथ जाएंगे। चुनाव 24 अक्टूबर को होना है। बताते चलें कि नेकां ने अपने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 