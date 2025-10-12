जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने किया उम्मीदवारों का एलान, लिस्ट में ये नाम शामिल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदारों की लिस्ट जारी कर दी है। की उम्मीदवारों की लिस्ट द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में तीन उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और शत शर्मा को शामिल हैं।

सोमवार नामांकन का अंतिम दिन शनिवार को सभी को बेसब्री से इंजार था कि पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। लेकिन देर रात तक भी घोषणा नहीं हो सकी। जिसके बाद यह तय हो गया कि रविवार को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हर हाल में होगी, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सोमवार अंतिम दिन है।