जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार, जानें उनकी रणनीति और वोटों का गणित

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज दोपहर बाद में अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे सकती है।

भाजपा के उम्मीदवार सूत्रों ने बताया कि भाजपा आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना इस दौड़ में सबसे आगे हैं। अन्य उम्मीदवारों में सुनील सेठी (जम्मू-कश्मीर भाजपा इकाई के मुख्य प्रवक्ता), निर्मल सिंह (पूर्व उपमुख्यमंत्री) और सत शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष) शामिल हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दो सुरक्षित सीटों के लिए वरिष्ठ राजनेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और पूर्व गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू को नामित किए जाने की उम्मीद है। यह अभी भी अनिश्चित है कि तीसरी प्रतिस्पर्धी सीट के लिए उनका उम्मीदवार कौन होगा, जहां गठबंधन विधायकों के पास भाजपा के 28 वोटों की तुलना में 24 अतिरिक्त वोट हैं।

कांग्रेस के उम्मीदवार सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस मुख्य भूमि जम्मू से अपना उम्मीदवार उतार सकती है, यह एक ऐसा क्षेत्र जहां पार्टी ने 2014 के बाद से किसी भी चुनाव में कोई सीट नहीं जीती है। उदय भानु चिब (भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष) और रमन भल्ला (पूर्व मंत्री) टिकट के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं।

उदय भानु चिब भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री और हिमाचल प्रदेश के अरनी विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की है। हालांकि गुलाम अहमद मीर (विधायक) को भी कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।