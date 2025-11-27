जम्मू-कश्मीर में 2015 के हत्या मामले में फरार आरोपित रमेश के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अदालत में पेश किया चालान

जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर पुलिस ने वर्ष 2015 में हुई एक हत्या मामले में आरोपित रमेश कुमार के खिलाफ सब जज जम्मू की अदालत में पेश कर दिया है। यह मामला पिछले 10 वर्षों से जांच के अधीन था, जिसे अब पुलिस ने पूरा कर लिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी रमेश कुमार पुत्र दीवान चंद्र निवासी दच्चन, किश्तवाड़ पिछले एक दशक से फरार चल रहा था। लगातार प्रयासों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत धारा 356 के अंतर्गत अनुपस्थिति में सुनवाई की कार्रवाई शुरू की है।

यह कदम उन मामलों में उठाया जाता है, जहां आरोपित लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से बचता रहा हो। अधिकारियों ने बताया कि चालान आरोपी की अनुपस्थिति में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और अब मामला अदालत में आगे बढ़ेगा।