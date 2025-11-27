जम्मू-कश्मीर में 2015 के हत्या मामले में फरार आरोपित रमेश के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अदालत में पेश किया चालान
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 2015 के एक हत्या मामले में फरार आरोपी रमेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश किया है। आरोपी रमेश 2015 से ही फरार था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया और आगे की कार्रवाई अदालत के आदेशानुसार की जाएगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर पुलिस ने वर्ष 2015 में हुई एक हत्या मामले में आरोपित रमेश कुमार के खिलाफ सब जज जम्मू की अदालत में पेश कर दिया है। यह मामला पिछले 10 वर्षों से जांच के अधीन था, जिसे अब पुलिस ने पूरा कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी रमेश कुमार पुत्र दीवान चंद्र निवासी दच्चन, किश्तवाड़ पिछले एक दशक से फरार चल रहा था। लगातार प्रयासों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत धारा 356 के अंतर्गत अनुपस्थिति में सुनवाई की कार्रवाई शुरू की है।
यह कदम उन मामलों में उठाया जाता है, जहां आरोपित लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से बचता रहा हो। अधिकारियों ने बताया कि चालान आरोपी की अनुपस्थिति में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और अब मामला अदालत में आगे बढ़ेगा।
जानीपुर पुलिस का कहना है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, चाहे आरोपित फरार ही क्यों न हो। पुलिस ने उम्मीद जताई कि अदालत की कार्रवाई आगे तेजी से चलेगी और मामले को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।
यह कार्रवाई पुलिस की गंभीरता और संकल्प को दर्शाती है कि लंबे समय से फरार अपराधियों को भी कानून की पकड़ से नहीं बचने दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।