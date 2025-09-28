हंदवाड़ा में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है। यह कार्रवाई खनिज एवं खनन अधिनियम के तहत की गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने अवैध खनन से पर्यावरण और सार्वजनिक संसाधनों को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। पुलिस ने जनता से अवैध खनन की जानकारी देने की अपील की है।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए हंदवाड़ा में अवैध खुदाई और खनिजों के परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस पोस्ट लैंगेट, चोगुल और मगाम की टीमों ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन जब्त की, जो अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त पाए गए।

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में खनिज एवं खनन (विकास और विनियमन) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि यह सार्वजनिक संसाधनों की भी हानि करता है।