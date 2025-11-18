जम्मू-कश्मीर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, एक दंपत्ति समेत 5 तस्कर नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जम्मू, उधमपुर और पुंछ जिलों में अलग-अलग जगहों से एक दंपत्ति समेत पांच कथित ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अमजद खान उर्फ तैया और उसकी पत्नी शमशाद अख्तर उर्फ पुट्टी को जम्मू के बिश्नाह के सकिंदरपुर कोठे इलाके में एक संदिग्ध ड्रग हॉटस्पॉट से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 22.45 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे यह नशा कहां से लाते हैं और किन-किन जगहों पर सप्लाई देेते हैं।

पुलिस ने दावा किया कि जांच के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र में फैले ड्रग माफिया में शामिल और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है। इसी बीच प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ के पाडर इलाके के निवासी मनोहर लाल को ऊधमपुर के जखैनी में वाहन जांच के दौरान 422.90 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि लाल मोटरसाइकिल पर सवार मनोहर जम्मू जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोक लिया।

जिला ऊधमपुर के ही टिकरी इलाके में पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने सुनील कुमार नाम के एक अन्य ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 472.27 ग्राम चरस भी बरामद हुई।