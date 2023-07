JK News डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने वरिष्ठ नेता विशाल चोपड़ा को पार्टी का जम्मू संभाग का महासचिव नियुक्त किया है। वह पार्टी के प्रिंट मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बने रहेंगे। विशाल चोपड़ा एक गैर राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत कालेज की जिंदगी से की थी।

J&K News: विशाल चोपड़ा बने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के महासचिव, कॉलेज के दिनों से कर रहे राजनीति

जम्मू, राज्य ब्यूरो: डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने वरिष्ठ नेता विशाल चोपड़ा को पार्टी का जम्मू संभाग का महासचिव नियुक्त किया है। वह पार्टी के प्रिंट मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बने रहेंगे। विशाल चोपड़ा एक गैर राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत कालेज की जिंदगी से की थी। एमएएम कॉलेज जम्मू से छात्र राजनीति में कदम रखने के बाद बीएसएनएल की सलाहकार कमेटी के सदस्य भी रहे।

