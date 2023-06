Jammu Kashmir News: अमित शाह ने नौजवानों का बढ़ाया हौसला, कहा- लैपटॉप उठाओ और आगे बढ़ो; अवसर कर रहे इंतजार

जम्मू, जागरण संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को श्रीनगर में 'वितस्ता' सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के नौजवानों से समाज और राष्ट्र कल्याण में योगदान का आह्वान करते हुए कहा कि कश्मीर की युवा पीढ़ी का भविष्य बंदूक और पत्थरों में नहीं है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप उठाओ और आगे बढ़ो क्योंकि भारतीय और वैश्विक बाजार में असंख्य अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) बदल रहा है, यह दुनिया बदल रही है और मैं कश्मीरी युवाओं से इस बदलाव में भागीदार बनने की अपील करता हूं।

#WATCH J&K: Union Home Minister Amit Shah addresses the public during the 'Vitasta' Cultural Festival in Srinagar today... 'Today, Kashmir is moving forward through its art and culture. To the youth of the valley, I would say that those who held stones and weapons in your hands… pic.twitter.com/kYEiqnROPO