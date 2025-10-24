जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर आज होगी स्थिति स्पष्ट, शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लेने का अंतिम समय

जागरण संवाददाता, जम्मू। नगराेटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 11 नवंबर को होने वाले उप-चुनाव के लिए आज शाम तक उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस उप-चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा, नेकां उम्मीदवार शमीम बेग व पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह समेत दस उम्मीदवार मैदान में उतरे है और आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है।

शाम पांच बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दायर किए थे जिनमें से दो उम्मीदवारों के नामांकन खामियों के चलते खारिज हो गए थे।

नगरोटा विधानसभा में कुल 95,573 मतदाता है जिसमें 49,557 पुरुष और 46,016 महिला मतदाता है। पिछली बार 2024 में हुए चुनाव में यहां 77.27 प्रतिशत मतदान हुआ था। उस समय 75,415 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था जिसमें से 73,798 मत वैध करार दिए गए थे।

क्षेत्र के 30,340 पुरुषों ने जबकि 36,217 महिला मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र राणा को रिकार्ड मतों से विजयी बनाया था और इस बार दिवगंत देवेंद्र राणा की बेटी देवयानी राणा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है।