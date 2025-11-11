जम्मू-कश्मीर में मतदान को लेकर दिख रहा खासा उत्साह, दाेपहर तक नगरोटा में 52.44%, बडगाम में 34.01% हुआ मतदान

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नगरोटा व बडगाम विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने वाला है। बडगाम में जहां सर्द मौसम में शुरूआती दौर में मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला वहीं नगरोटा में वोट डालने वालों की मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह सात बजे आरंभ हुई मतदान की प्रक्रिया के पहले दो घंटों में बडगाम में नौ प्रतिशत ही मतदान हुआ था।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोपहर 1 बजे तक दोनों सीटों पर उल्लेखनीय मतदान हुआ। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र (एसी-77) में दोपहर तक लगभग 52.44 प्रतिशत मतदान हो चुका था। यह संख्या मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। वहीं बडगाम विधानसभा क्षेत्र (एसी-27) में 34.01 प्रतिशत मतदान हुआ है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मतदान जारी रहने पर इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिला बडगाम के कई इलाकों में ठंड के बावजूद मतदाता लगातार बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की।