Jammu Kashmir Election 2024 Voting Live: जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू, 24 सीटों पर हो रहा मतदान

कुलगाम में एक मतदान केंद्र के बाहर लोग वोट डालने के लिए कतार में लगे हैं। मतदान थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जम्मू-कश्मीर में 24 विधानसभा क्षेत्रों (कश्मीर में 16 और जम्मू में 8) पर पहले चरण में आज मतदान हो रहा है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद से यहां पहला विधानसभा चुनाव है।

#WATCH | J&K: Visuals from outside a polling booth in Kulgam; people line up to cast their votes; polling to begin shortly



24 Assembly constituencies across the J&K (16 in Kashmir and 8 in Jammu) are going to polls in the first phase, scheduled for today. This marks the first… pic.twitter.com/97v3yNrNJz