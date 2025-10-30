जम्मू-कश्मीर: सचिवालय श्रीनगर में नवंबर में उपलब्ध होंगे आठ वरिष्ठ अधिकारी, सरकार ने जारी किया रोस्टर
जम्मू-कश्मीर सरकार ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में नवंबर महीने के लिए आठ वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एक रोस्टर जारी किया है। इस रोस्टर के अनुसार, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव अलग-अलग तिथियों पर अपनी सेवाएं देंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। नागरिक सचिवालय श्रीनगर में नवंबर में आठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों व प्रशासनिक सचिवों के रोस्टर को जारी किया है। आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज 3 से 7 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांत मनु और नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव नवीन एसएल 10 से 14 नवंबर वहीं कृषि उत्पादन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार और सूचना तकनीक विभाग में सचिव डा. पीयूष सिंगला 17 से 21 नवंबर, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. आशीष चंद्र वर्मा और स्वस्थ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डा. सैयद आबिद राशिद शाह 24 से 28 नवंबर को उपलब्ध रहेंगे।
