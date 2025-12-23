जम्मू-कश्मीर में दूध और दूध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए विभाग हुआ सख्त, डेयरी वालों को दिए ये निर्देश?

राज्य ब्यूरो, जम्मू। दूध के कई सैंपल आए दिन फेल होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है।



विभाग ने दूध और दूध उत्पादों को अस्थायी या फिक्स्ड वेंडिंग मशीनों, कियोस्क और इसी तरह के डिस्पेंसिंग सिस्टम के जरिए बेचने वाले फूड बिजनेस आपरेटर्स से खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और सही व्यापार तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

नियमों का पालन करना जरूरी उन्होंने सभी डेयरी वालों के लिए रैपिड टेस्ट किट रखना अनिवार्य कर दिया है।इससे ग्राहक खुद दूध की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। देश भर में दूध और दूध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पैकेज्ड या ताज़ा दूध और दूध उत्पादों को मैनुअल या आटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम के ज़रिए बेचने वाले डेयरी निर्माताओं को सख्त नियमों का पालन करना, सुरक्षा, गुणवत्ता और तय मानकों को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है।

रैपिड टेस्ट किट रखें या उपलब्ध कराएं विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी डेयरी यूनिट्स दूध और दूध उत्पादों में आम मिलावट का पता लगाने के लिए वेंडिंग या कियोस्क जगहों पर मंजूर रैपिड टेस्ट किट रखें या उपलब्ध कराएं। इस पहल का मकसद फूड सेफ्टी को मज़बूत करना, उपभोक्ता का भरोसा बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और देश में एक सहभागी खाद्य सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। मंजूर रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट की सूची खाद्य सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।