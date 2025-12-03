जम्मू-कश्मीर बीजेपी का संगठन विस्तार: SC व अल्पसंख्यक मोर्चे गठित, पदाधिकारियों के नाम का भी एलान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने के लिए प्रदेश भाजपा ने संगठन के अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीमों का गठन किया है। प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल से विचार-विमर्श के बाद नए पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों व जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। इन मोर्चों में कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, आइटी प्रभारी, मीडिया प्रभारी, प्रचार सचिव, कार्यकारी सदस्यों के ससाथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं।

पार्टी की ओर से सेवानिवृत एसएसपी भूपिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, नरेंद्र जैन, मुनीरा बेगम, राजिंदर सिंह राजू व मुबाशिर आजाद को अल्संख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह इम्तियाज अहमद भट, एडवोकेट जसमीत कौर पांडे व धमनजीत सिंह को महासचिव बनाया गया है।

डॉ. सुरजीत सिंह, फारूक अहमद, फरीद अहमद फानी, जोगिंदर सिंह (राजू), पवनजीत सिंह, प्रिथपाल सिंह व पीर मंज़ूर अहमद को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, इश्फ़ाक़ अहमद भट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ मीडिया प्रभारियों व जिला प्रधानों की भी घोषणा की गई।