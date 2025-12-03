जम्मू-कश्मीर बीजेपी का संगठन विस्तार: SC व अल्पसंख्यक मोर्चे गठित, पदाधिकारियों के नाम का भी एलान

Language
    By Vivek Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चों का गठन किया है। पार्टी ने इन मोर्चों के पदाधिकारि ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने अनुसूचित जाति औरअल्पसंख्यक मोर्चे का किया गठन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने के लिए प्रदेश भाजपा ने संगठन के अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीमों का गठन किया है।

    प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल से विचार-विमर्श के बाद नए पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों व जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। इन मोर्चों में कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, आइटी प्रभारी, मीडिया प्रभारी, प्रचार सचिव, कार्यकारी सदस्यों के ससाथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं।

    पार्टी की ओर से सेवानिवृत एसएसपी भूपिंदर सिंह, अमरजीत सिंह, नरेंद्र जैन, मुनीरा बेगम, राजिंदर सिंह राजू व मुबाशिर आजाद को अल्संख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह इम्तियाज अहमद भट, एडवोकेट जसमीत कौर पांडे व धमनजीत सिंह को महासचिव बनाया गया है।

    डॉ. सुरजीत सिंह, फारूक अहमद, फरीद अहमद फानी, जोगिंदर सिंह (राजू), पवनजीत सिंह, प्रिथपाल सिंह व पीर मंज़ूर अहमद को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, इश्फ़ाक़ अहमद भट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ मीडिया प्रभारियों व जिला प्रधानों की भी घोषणा की गई।

    मोहिंद्र भगत, राहुल हंस व सीमा देवी को अपने अनुसूचित जाति मोर्चा का महासचिव बनाया है। विद्या मोटन, जगवीर दास, पूर्ण चंद, सोमराज कुंडल, सुरेश कुमार, मनोहर लाल भगत व निधि मगोत्रा को सचिव बनाया है।

    भाजपा ने कर्ण अत्र को कठुआ, गारू सनाही को राजौरी, पवन कोहली को सांबा, बलबीर लाल को जम्मू उत्तर, देवराज को कठुआ व राज कुमार भगत को जम्मू पश्चिम का जिला प्रधान बनाया है।