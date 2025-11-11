जम्मू-कश्मीर में मतदान ड्यूटी के दौरान बवाल, BDO ने SDPO पर जड़ा थप्पड़, तबादला

जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले सोमवार को जम्मू के पॉलिटेक्निक कालेज में पोलिंग ड्यूटी के दौरान बवाल हो गया। गांधीनगर के सब डिवीजनल पुलिस आफिसर (एसडीपीओ) सुनील सिंह जसरोटिया पर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के अधिकारी व बीडीओ नगरोटा अजहर खान को थप्पड़ मारने और गाली-गलौज करने का आरोप लगा।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। इस बीच, प्रशासनिक सेवा संगठन ने इस घटना पर रोष जताया और एक दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। इसके बाद एसडीपीओ सुनील सिंह जसरोटिया का तबादला कर दिया गया है।

नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य चुनावी सामग्री जम्मू के पालिटेक्निक कालेज से दी जा रही थी। इस दौरान पोलिंग पार्टियों के परिवहन व्यवस्था (ट्रांसपोर्ट) के नोडल अधिकारी के रूप में बीडीओ नगरोटा अजहर खान की ड्यूटी लगाई गई थी।

किसी बात को लेकर एसडीपीओ गांधीनगर सुनील सिंह जसरोटिया और बीडीओ अजहर खान के बीच तीखी बहस हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एसडीपीओ ने पालिटेक्निक कालेज के बाहर बीडीओ को लात-घूसे व थप्पड़ मारे।

मंडलायुक्त रमेश कुमार ने लिया संज्ञान बीडीओ अजहर खान ने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मामला मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने आइजीपी जम्मू भीमसेन टूटी को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की सिफारिश की। इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ सुनील सिंह जसरोटिया का तबादला कर दिया, उनके स्थान पर बसोहली के एसडीपीओ कुलबीर सिंह को गांधीनगर में तैनात किया है।

इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना न केवल प्रशासनिक अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि अधिकारियों की गरिमा पर भी प्रहार है। संगठन ने सरकार से आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर घटना के विरोध में सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी।

