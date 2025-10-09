Jammu & Kashmir News: ANTF की बड़ी कार्रवाई, पुलवामा से बरामद किया गया 56 किलो चरस पाउडर
जम्मू-कश्मीर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कश्मीर ने पुलवामा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 किलो चरस पाउडर बरामद किया है। नैना बटपोरा क्षेत्र में हुई छापामारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कश्मीर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलवामा जिले के नैना बटपोरा क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान एएनटीएफ की टीम ने 56 किलो चरस पाउडर बरामद किया है।
एएनटीएफ प्रवक्ता के अनुसार सूचना के आधार पर एएनटीएफ की विशेष टीम ने एक सटीक योजना बनाकर छापेमारी की। तलाशी के दौरान नशे की यह खेप बरामद की गई, जिसे बेहद चालाकी से छिपाया गया था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। हालांकि, एएनटीएफ के अधिकारियों की सतर्कता से यह खेप जब्त कर ली गई। पुलिस ने मौके से गुल मोहम्मद मलाह पुत्र गुलाम कादिर मलाह निवासी नैना बटपोरा, पुलवामा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
एसएसपी एएनटीएफ अनवर हुसैन के अनुसार, इस मामले की जांच जारी है ताकि नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क की कड़ियों को खंगाला जा सके। एसएसपी का कहना है कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस की नशे के प्रति जीरो टालरेंस नीति को दर्शाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।